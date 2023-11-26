خريطة تفاعلية لأبرز خروقات الاحتلال الإسرائيلي للهدنة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بخرق الهدنة وعدم الالتزام بمعايير الإفراج عن الأسرى، وحذرت من أن ذلك يضع الاتفاق برمته في خطر.

اقرأ المزيد