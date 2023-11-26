مدة الفيديو 02 minutes 44 seconds
خريطة تفاعلية لأبرز خروقات الاحتلال الإسرائيلي للهدنة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بخرق الهدنة وعدم الالتزام بمعايير الإفراج عن الأسرى، وحذرت من أن ذلك يضع الاتفاق برمته في خطر.
وفي وقت لاحق، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق، قبل أن تعلن الدوحة نجاح جهود الوساطة في تذليل العقبات أمام الإفراج عن الدفعة الثانية في صفقة تبادل الأسرى.
ويسلط عبد القادر عياض الضوء على أبرز الخروقات الإسرائيلية للهدنة عبر خريطة تفاعلية.
26/11/2023