مشاهد الدمار والخراب في بيت لاهيا بعد انسحاب جيش الاحتلال

بثت قناة الجزيرة مشاهد للدمار والخراب الذي خلّفته آلة الحرب الإسرائيلية بعد انسحابها من بيت لاهيا، في اليوم الأول لسريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي تسري لمدة 4 أيام.

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