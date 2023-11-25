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مشاهد الدمار والخراب في بيت لاهيا بعد انسحاب جيش الاحتلال
بثت قناة الجزيرة مشاهد للدمار والخراب الذي خلّفته آلة الحرب الإسرائيلية بعد انسحابها من بيت لاهيا، في اليوم الأول لسريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي تسري لمدة 4 أيام.
وكشف الفيديو -الذي أعده الصحفي أنس الشريف لصالح الجزيرة- عن الدمار الكامل الذي حلّ بالمربعات السكنية والمساجد والمدارس والمستشفيات التي سُويت بالأرض تماما.
وتحدث بعض المواطنين الذين عادوا لبيوتهم المدمرة لأخذ ما بقي من متاعهم، وقال أحدهم، إن المكان يبدو وكأنه ضُرب بقنبلة نووية دمرته تماما.
25/11/2023