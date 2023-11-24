مشاهد خاصة لنقل التايلنديين المفرج عنهم من قطاع غزة

بثت الجزيرة مشاهد خاصة من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر للتايلنديين الذين أطلق سراحهم نتيجة وساطة قطرية في صفقة منفصلة عن اتفاق الهدنة المبرم بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الصليب الأحمر تسلم 24 مدنيا من المحتجزين في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة، مضيفا في تغريدة على تويتر أنه تم الإفراج عن عدد من العمال التايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة.