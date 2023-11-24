الجزيرة تتحدث إلى مسعف فقد ساقه بقصف إسرائيلي خلال تأدية عمله

تحدثت قناة الجزيرة إلى المسعف في مستشفى الأقصى بمدينة غزة أيمن إبراهيم الذي فقد ساقه بعدما استهدفه الاحتلال وهو يؤدي عمله في إنقاذ الجرحى.

وقال إبراهيم إنه فقد ساقه بسبب شظية أصابته في قصف شنته مدفعية الاحتلال، مشيرا إلى أنه اُستهدف مرتين في السابق خلال العدوان الحالي، مرة في المستشفى التركي وأخرى في شارع الرشيد.

وأكد أنه كان مترجلا من سيارة الإسعاف ويرتدي الزي الرسمي المعتمد للمسعفين عندما تم استهدافه، وناشد الدول إخراجه لتلقي العلاج خارج القطاع.

وقال إبراهيم إنهم ليسوا مقاتلين وإنما يعملون على إسعاف الجرحى دون تمييز، لكن الاحتلال يحاول قتل كافة الناس، ويرهب المسعفين حتى يمنعهم من تقديم الخدمة للمصابين.