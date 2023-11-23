شهادات مرضى تعرضوا للإجلاء من مستشفى الشفاء في قطاع غزة

بثت الجزيرة شهادات لمرضى وجرحى تم نقلهم من مستشفى الشفاء في غزة بعد أن اقتحمه جنود الاحتلال الذين أجبروا الجرحى والمرضى والفرق الطبية على إخلائه.

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