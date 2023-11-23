شهادات مرضى تعرضوا للإجلاء من مستشفى الشفاء في قطاع غزة

بثت الجزيرة شهادات لمرضى وجرحى تم نقلهم من مستشفى الشفاء في غزة بعد أن اقتحمه جنود الاحتلال الذين أجبروا الجرحى والمرضى والفرق الطبية على إخلائه.

وتحدث الشهود عن معاناتهم خلال رحلة النزوح القسرية، وعن صدمتهم عند رؤية الدمار الكبير الذي لحق بمدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي الذي طال معظم البيوت والمدارس والمساجد، ودمر البنية التحتية، في حين انتشرت جثث الشهداء في الشوارع، وبقي الجرجى ينزفون حتى الموت بعد أن رفض الاحتلال أن تقترب سيارات الإسعاف منهم