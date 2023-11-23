خارطة تفاعلية.. هكذا سيكون الوضع في غزة خلال أيام الهدنة

ينص اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بوساطة شاركت فيها قطر إلى جانب كل من الولايات المتحدة ومصر، على أمور في مقدمتها وقف القتال لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

ينص اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بوساطة شاركت فيها دولة قطر إلى جانب كل من الولايات المتحدة ومصر، على أمور في مقدمتها وقف القتال لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

ويشمل الاتفاق -وفق تقرير أعده وليد العطار- على وقف العمليات العسكرية من الجانبين، وأن يتوقف الطيران الإسرائيلي تماما عن التحليق في جنوب قطاع غزة طوال أيام الهدنة.

أما في الجزء الشمالي من القطاع، فسيتوقف الطيران المسير الإسرائيلي عن التحليق 6 ساعات فقط في كل يوم من أيام الهدنة بين الـ10 صباحا والـ4 عصرا.

وسيكون التنقل متاحا خلال أيام الهدنة دون تعرض من الإسرائيليين للحركة بين شمال القطاع وجنوبه عبر شارع صلاح الدين.

ويتضمن الاتفاق أيضا تبادلا للأسرى والمحتجزين بحيث تفرج حماس عن 50 امرأة وطفلا من المحتجزين لديها، وتفرج إسرائيل بدورها عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا من الأسرى في سجونها، وسيزداد العدد في مراحل لاحقة من الاتفاق.

وينص الاتفاق على دخول قوافل مساعدات إنسانية إلى كامل قطاع غزة، بما فيها الوقود والمواد الإغاثية والطبية.

ومن المقرر أن يتم إعلان عن موعد دخول الاتفاق -الذي لاقى ترحيبا عالميا من كل الدول والمنظمات- في وقت قريب.