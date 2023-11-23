الجزيرة تنقل شهادات ناجين من قصف دمر مربعا سكنيا بدير البلح وسط غزة

نقلت قناة الجزيرة مشاهد الدمار الذي لحقت بعدد من البيوت في دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، وفق شهود عيان.

وقال أحد الشهود إن صاروخا استهدف منازل بعد صلاة الفجر مباشرة، فدمر مربعا كاملا بما في ذلك بناية كان يسكنها 120 نازحا من الشمال.

وقال شاهد آخر إن نحو 10 بيوت دمرت بشكل كامل أو شبه كامل بما فيها منزله ومنزل أخيه، في حين قال آخر إن نحو 70 من عائلته أصيبوا -بينهم عدد كبير من الأطفال- جراء انهيار البيوت بالقصف.

وقال أحد الناجين إنه نازح من مدينة غزة، وإنه القصف قتل ابنته رهف التي أنجبها بعد 14 عاما من الزواج.