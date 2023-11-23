الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا

نقلت قناة الجزيرة عمليات انتشال جثث من مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بمخيم جباليا شمال شرق مدينة غزة.

وقصف الاحتلال آلاف النازحين الذين يعيشون داخل المدرسة بشكل مباشر، فأوقع عشرات الشهداء والجرحى، وأظهر الفيديو إصابات بالغة في الأقدام.

وقال طبيب في مستشفى كمال عدوان إن هذا القصف الذي جاء قبل ساعات من بدء سريان الهدنة المتفق عليها، أحال عددا من الشهداء -وبينهم أطفال- إلى أشلاء.