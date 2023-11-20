شاهد.. معاناة الصحفيين في حرب إسرائيل على غزة

يتعرض الصحفيون العاملون في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى فظائع الحرب وويلاتها وهم يؤدون واجبهم في تغطية الأخبار ونقل المشاهد الحية من الميدان، وأظهرت مقاطع فيديو نجاة بعضهم من الموت من وابل القصف.

ويعرض الفيديو -الذي أعدته الجزيرة نت- صورا لبزات بعض الصحفيين الذين سقطوا شهداء في الميدان إثر قنصهم أو قصفهم من قبل طائرات جيش الاحتلال أثناء أدائهم عملهم، إضافة إلى صور فيديو لتشييع جثث بعضهم، وإنقاذ جرحى ومصابين من الصحفيين الذين يعملون على نقل الحقيقة والصورة الواقعية في أصعب الظروف.

وقال صحفي تلقى العزاء في عائلته التي استشهدت "فقدت ابنتي الوحيدة وكل عائلتي مثل كل الفلسطينيين الذين فقدوا أعزاءهم فداء للوطن".