ليس مهما كم قتلت إسرائيل ما دام أنها "تدافع عن نفسها"

تجابه قوات الدفاع المدني في قطاع غزة عجزا شبه كامل عن إنقاذ مئات العالقين تحت أنقاض بيوتهم -أحياء كانوا أو أمواتا- بعدما لم يعد لديهم ما يعينهم على التعامل مع هذا الكم الهائل من الضحايا

تجابه قوات الدفاع المدني في قطاع غزة عجزا شبه كامل عن إنقاذ مئات العالقين تحت أنقاض بيوتهم -أحياء كانوا أو أمواتا- بعدما لم يعد لديهم ما يعينهم على التعامل مع هذا الكم الهائل من الضحايا.

فمنذ نحو شهر، تقتل إسرائيل بين 100 و700 فلسطيني يوميا تحت غطاء حقها في الدفاع عن نفسها، الذي يرفعه حلفاؤها ليل نهار متجاهلين مستنقعات الدم التي تتشكل كل ساعة.

تقرير: ماجد عبد الهادي