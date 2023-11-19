شاهد.. لحظات عصيبة لإنقاذ طفل من تحت أنقاض منزله بجباليا

بثت قناة الجزيرة مشاهد مؤثرة لإنقاذ الطفل محمود أبو عوكل من تحت ركام منزله الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا بشمال غزة.

وكشف الفيديو -الذي أعده الصحفي أنس الشريف لصالح الجزيرة- جهود المنقذين وهم يستعملون أيديهم وبعض أدوات الإنقاذ البدائية لإخراج الطفل من بين الأنقاض.

وقال الطفل محمود أثناء وجوده في المستشفى إنه كان يجلس مع أفراد أسرته وفجأة لمع ضوء أحمر، وأظلمت الدنيا في وجهه، ولا يدري مصير أفراد عائلته الذين ما زالوا تحت الأنقاض.