شاهد.. القسام تعرض مشاهد نوعية لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته وعتاده بمدينة غزة

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد نوعية وجديدة أظهرت استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته وعتاده في مناطق مختلفة من مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد تدمير عدد من الآليات من مسافات مختلفة واستهداف تجمعات جنود الاحتلال في مناطق مكشوفة وداخل بنايات سكنية.

وعرضت الكتائب في المقطع كذلك ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية.