خريطة تفاعلية.. تعرف على مسار السفينة التي احتجزها الحوثيون في البحر الأحمر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفينة التي احتجزها الحوثيون في عرض البحر الأحمر كانت قد غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وأضاف أنها ليست إسرائيلية.

وبحسب الخريطة التفاعلية التي عرضتها قناة الجزيرة، فإن السفينة المحتجزة غادرت تركيا، وعبرت قناة السويس، ومن ثم البحر الأحمر قبل أن يسيطر عليها الحوثيون في منتصف البحر الأحمر.

وأكد قيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين -للجزيرة- إن قوات من الجماعة اقتادوا سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن، وشدد على أن هذه الخطوة تأتي "نصرة لأهلنا المظلومين في غزة".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد قال -في بيان له اليوم الأحد- إن الجماعة ستباشر باستهداف عدد من السفن "المتعلقة بإسرائيل".

وأضاف أن "أنواع السفن المستهدفة هي التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تشغلها شركات إسرائيلية، إضافة إلى السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".