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شهادات ناجين من قصف مستشفى الوفاء للمسنين

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الوفاء للمسنين في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة، مما أسفر عن عدد من الشهداء.
18/11/2023