شهادات ناجين من قصف مستشفى الوفاء للمسنين

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الوفاء للمسنين في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة، مما أسفر عن عدد من الشهداء.