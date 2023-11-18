شاهد.. دفن مئات الشهداء في مقبرة تم استحداثها بمحيط المستشفى الإندونيسي

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو مؤلمة لدفن مئات الشهداء في مقبرة تم انشائها في محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.

وأظهر المقطع الذي تم تصويره لصالح قناة الجزيرة عملية دفن لطفل رضيع، إلى جانب شهداء آخرين جرى نقلهم للمقبرة من ساحة المستشفى على عربات تجرها الخيل بسبب نفاذ الوقود تماما من القطاع.

وتضم المقبرة جثامين المئات من الشهداء مجهولي الهوية، أو أولئك الذين يستحيل نقلهم إلى المقابر العادية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.