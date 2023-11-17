شاهد.. محاولات استخراج مفقودين من تحت ركام البيوت في مخيم جباليا

نقلت قناة الجزيرة مشاهد من الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث انهار عدد من المنازل على رؤوس السكان مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأظهرت الصور عمال الإنقاذ والمواطنين وهم يحاولون بصعوبة استخراج المفقودين والجثث من تحت الأنقاض، حيث كانوا يحاولون رفع كتل كبيرة من الخرسانة بأيديهم دون معدات.

كما ظهر عمال الإنقاذ وهم يحاولون تكسير الخرسانة في منزل الصحفي رمزي أبو القمصان لإخراج طفل ما يزال حيا أسفلها. وفي منزل آخر كان المواطنون يستمعون لأصوات الاستغاثات القادمة من تحت الركام.