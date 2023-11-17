شاهد.. عمليات البحث عن جثث الشهداء والجرحى والناجين بعد غارات إسرائيلية على جباليا

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو لعمليات البحث عن جثث الشهداء والجرحى والناجين بعد الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا وسط دمار هائل.

وأظهر الفيديو الذي أعده أنس الشريف لصالح الجزيرة، المسعفين وهم يصلون إلى رأس طفلة بين الأنقاض، بينما باقي جسدها لا يزال مدفونا تحت الركام، وسط حالة ذهول وجزع سيطرت على كل الموجودين في الموقع.

وقال أحد الشباب الذين يساعدون في البحث لقد نجحنا في إنقاذ 7 أشخاص بينهم أطفال بعمر 5 أشهر، ونحن نزيل الأنقاض بأيدينا فقط، في حين ناشد أحد المتحدثين إيقاف هذه الحرب، مستنكرا وقوف الجميع بمن فيهم العرب والمسلمون صامتين على المجازر التي ترتكب بحق المواطنين في قطاع غزة.