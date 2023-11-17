القسام تبث فيديو لاستهداف جنود للاحتلال في بيت حانون

بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقاطع فيديو لاستهداف جنود للاحتلال في منطقة بيت حانون.

ويظهر في أحد المقاطع استهداف القسام لقوة من جنود للاحتلال متحصنة باحد المنازل بقذيفة الياسين المضادة للتحصينات،

في حين يظهر مقطع آخر تمكن مقاتلي القسام من قنص جنديين إسرائيليين ومحاولة 4 جنود اآخرين لسحبهم بعد اإصابتهم المؤكدة.