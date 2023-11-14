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مشاهد حصرية صادمة لمحيط مستشفى الشفاء بغزة

وثّق الصحفي مصطفى صرصور مشاهد لاستهداف القناصة الإسرائيليين للنازحين الذين يحاولون الخروج من مستشفى الشفاء بغزة، فضلا عن تكدس عشرات الجثث في ساحة المشفى وجنباته.
14/11/2023