مستشفى المعمداني يعود للعمل رغم نقص الكوادر والمعدات

رصدت قناة الجزيرة عودة مستشفى الأهلي المعمداني لتقديم خدماته الطبية للمرضى والجرحى بعد أن أخرج القصف الإسرائيلي معظم المستشفيات عن الخدمة، رغم المخاوف من أن تقوم قوات الاحتلال باستهدافه مرة أخرى.

بعد أن كانت استهدفته الشهر الماضي بصاروخ وأوقعت نحو 500 شهيد وعددا كبيرا من الجرحى، وأوضح تقرير الصحفي إسماعيل الغول -لصالح الجزيرة – أن المعمداني أصبح المستشفى الوحيد العامل في مدينة غزة رغم أنه يعاني نقصا كبيرا في الكوادر الطبية إضافة إلى مواد الإسعافات الأولية التي يحتاجها المستشفى الميداني.