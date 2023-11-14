شهادات من غزة.. باقون في بيوتنا ولا مكان آمن في القطاع

بثت قناة الجزيرة تسجيلات صوتية لعدد من المواطنين في قطاع غزة رفضوا مغادرة منازلهم والنزوح لما أسمته إسرائيل “مناطق آمنة”، مؤكدين أنه لا مكان آمن بغزة وأن آلة الحرب الإسرائيلية تستهدف جميع سكان القطاع.

ومن الشهادات الصوتية تسجيل لسيدة تدعى أم فراس أكدت أن الجميع مستهدف إن حاول الخروج، وأن قوات الاحتلال تعتقل الفلسطينيين دون أسباب.

من جهته، أوضح خالد أن العديد من الصامدين هم ممن كانوا لاجئين في عام 1948 وأنهم يفضلون الموت في أماكنهم على أن يخرجوا منها ولا يعودوا إليها مرة أخرى، مؤكدا كارثية الوضع الصحي على الجرحى والنساء والأطفال ونقص مياه الشرب.

وألقى محمد -الذي يسكن قرب المستشفى الإندونيسي- الضوء على معاناتهم اليومية في ظل انعدام الماء والكهرباء والغذاء.

بينما حذر ياسر من القصف العشوائي بالقنابل الضخمة التي تدمر وترعب من ينجو منها، إضافة إلى انعدام وسائل التنقل إلى جنوب قطاع غزة لمن أراد الخروج.