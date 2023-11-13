معاناة مرضى الكلى بسبب قصف المستشفيات في غزة

تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة تهديدها حياة الآلاف من المرضى، لا سيما الذين يعانون أمراضا مزمنة. شاهد معاناة مرضى الكلى بسبب قصف المستشفيات في قطاع غزة.