شاهد.. نجاة صحفيين بأعجوبة من غارة إسرائيلية استهدفتهم بتل الزعتر

حصلت قناة الجزيرة على مقطع فيديو من منطقة تل الزعتر أظهر نجاة مجموعة من الصحفيين بأعجوبة من غارة إسرائيلية استهدفتهم بينما كانوا يغطون آثار العدوان الإسرائيلي على المنطقة.

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