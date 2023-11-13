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شاهد.. نجاة صحفيين بأعجوبة من غارة إسرائيلية استهدفتهم بتل الزعتر
حصلت قناة الجزيرة على مقطع فيديو من منطقة تل الزعتر أظهر نجاة مجموعة من الصحفيين بأعجوبة من غارة إسرائيلية استهدفتهم بينما كانوا يغطون آثار العدوان الإسرائيلي على المنطقة.
وكانت إسرائيل قد استهدفت المنطقة المكتظة سكنيا بأكثر من 20 غارة وحزام ناري دون إنذار مسبق. وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا أحد الصحفيين الدمار الهائل بالمنطقة، قبل أن تستهدف غارة إسرائيلية المكان الذي يتواجدون به، وقد نجحوا بالفرار والنجاة في آخر لحظة.
13/11/2023