شاهد.. الجزيرة تنقل شهادات نازحين قضوا ليلتهم تحت القصف والمطر دون مأوى

نقلت قناة الجزيرة أوضاع النازحين الموجودين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة بعد ليلة اجتمع عليهم فيها القصف والمطر، وهم لا يجدون ما يحتمون به.

نقلت قناة الجزيرة أوضاع نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة بعد ليلة اجتمع عليهم فيها القصف والمطر، وهم لا يجدون ما يحتمون به.

وأظهر مقطع الفيديو تجمع النازحين بأعداد كبيرة داخل خيام صغيرة من الخشب والقماش، وقال أحدهم إن 4 عائلات تضم 34 نازحا غالبيتهم من الأطفال يسكنون خيمة واحدة ولم يحصلوا إلا على 5 بطانيات.

وأكد أنهم ليسوا مستعدين لهطول الأمطار في ظل هذا الوضع وأنهم بالكاد تمكنوا من توفير غطاء بلاستيكي للخيمة، فيما قالت نازحة أخرى إنهم قدموا إلى هذه المنطقة من مستشفى الشفاء بعد قصفه.

وقالت إحدى السيدات إنهم وصلوا من غزة إلى دير البلح سيرا على الأقدام وإن كل أغراضهم وملابسهم ضاعت في القصف.

وقال نازح آخر كان يتحدث قرب خيمة صغيرة من البلاستيك الشفاف إنهم 15 فردا قضوا الليلة الماضية داخل هذه الخيمة احتماء من المطر.

واشتكى النازحون من شدة البرد وقلة الملابس والخيام والأغطية، فيما ظهر عدد كبير من الأطفال الصغار بملابس بسيطة جدا ولا تتناسب مع الطقس.

ولليوم الـ38 يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألفا وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.