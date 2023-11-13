أطفال من غزة: لن تستطيع إسرائيل تهجيرنا

رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 38 يوما، مخلفا أكثر من 11 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى ودمار وخراب كبيرين في القطاع، فإن سكان غزة بما فيهم الأطفال يؤكدون تمسكهم بأرضهم وبحقوقهم.

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