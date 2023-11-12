قتلوا ابنه وفقد الآخر.. رحلة جنوب غزة تحفها المخاطر رغم وعود الممرات الآمنة

رصدت كاميرا الجزيرة جانبا من معاناة النازحين الفلسطينيين إلى جنوب غزة، وما يواجهونه من مخاطر في رحلتهم رغم تأكيد الاحتلال الإسرائيلي وجود ممرات آمنة.

وقال غيث حسونة، وهو أحد النازحين، إن طيران الاحتلال استهدف ابنه الأكبر الذي سقط مضرجا في دمائه أمام عينيه في حين فقد ابنه الثاني خلال رحلة النزوح للجنوب.

ومؤخرا، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أكثر من مرة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية، مضيفا أن الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت.