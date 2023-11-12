شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح

استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة. التفاصيل في هذا التقرير.