شاهد..مأساة مواطن فقد كل عائلته بمجزرة إسرائيلية بمخيم جباليا

بثت قناة الجزيرة مشاهد لآثار الدمار والخراب الكبيرين اللذين خلفتهما مجزرة إسرائيلية استهدفت منزلا من 4 طوابق يعود لعائلة الكحلوت.

وبحسب المقاطع التي التقطها الصحفي أنس الشريف -لصالح الجزيرة- فإن المجزرة أدت إلى استشهاد جميع أفراد العائلة، الذين يقدرون بالعشرات، ولم يبق منهم سوى شخص واحد يعمل في الدفاع المدني.

ورغم الفاجعة التي حلت به، فإن هذ الناجي أكد أنه لن يغادر غزة، وسيظل يعيش فوق ركام منزله الذي دفن تحته أولاده وأشقاؤه وكل أقربائه.