رغم أهوال الحرب.. الغزيون لم يتخلوا عن قططهم

يبتسم الأطفال ويضحكون في أثناء نزوحهم إلى جنوب غزة بسبب مقدرتهم على أخذ قططهم ومواشيهم معهم. فما سر تعلق الغزيين بحيواناتهم الأليفة في ظل صعوبة الحياة والنزوح؟