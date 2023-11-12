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مدة الفيديو 02 minutes 53 seconds
02:53
رغم أهوال الحرب.. الغزيون لم يتخلوا عن قططهم
يبتسم الأطفال ويضحكون في أثناء نزوحهم إلى جنوب غزة بسبب مقدرتهم على أخذ قططهم ومواشيهم معهم. فما سر تعلق الغزيين بحيواناتهم الأليفة في ظل صعوبة الحياة والنزوح؟
12/11/2023