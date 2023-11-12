جدة فلسطينية تحمل أصغر نازحة في غزة.. ما قصتها؟

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لجدة فلسطينية تحمل حفيدتها بعمر 6 ساعات أثناء نزوحها إلى جنوب غزة، بعد تعرض مستشفى الشفاء لقصف صاروخي.