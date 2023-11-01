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المقاومة تنفذ تسللا خلف القوات الإسرائيلية وتصد توغلا شمالي غزة
نفذت المقاومة الفلسطينية عملية تسلل خلف خطوط القوات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، وخاضت اشتباكات في معبر بيت حانون (إيرز)، كما شنت هجمات بالصواريخ والمسيرات، وتصدت لمحاولة توغل شمالي القطاع
نفذت المقاومة الفلسطينية عملية تسلل خلف خطوط القوات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، وخاضت اشتباكات في معبر بيت حانون (إيرز)، كما شنت هجمات بالصواريخ والمسيرات، وتصدت لمحاولة توغل شمالي القطاع
تقرير: محمود الكن
1/11/2023