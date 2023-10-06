حصيلة قتلى بالعشرات.. متى ينتهي القصف الروسي على أوكرانيا؟

أعلن وزير الداخلية الأوكراني ارتفاع عدد القتلى جراء قصف في بلدة غروزا على محور كوبيانسك في إقليم خاركيف، إلى 52 قتيلا، كما أصيب 6 آخرون بجروح.