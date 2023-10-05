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ناشط أيرلندي يصل أريحا.. ما حكايته؟

وسط جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها، يصل ناشط أيرلندي إلى أريحا متضامنا مع الفلسطينيين، فما حكايته؟
5/10/2023