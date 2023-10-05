ناشط أيرلندي يصل أريحا.. ما حكايته؟

وسط جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها، يصل ناشط أيرلندي إلى أريحا متضامنا مع الفلسطينيين، فما حكايته؟