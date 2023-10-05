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للتعريف بالتراث.. معلم متقاعد يؤسس بيت الخيمة البدوية

أسس المعلم المتقاعد أبو أكرم نجوم الكعابنة مشروعا أطلق عليه “بيت الخيمة البدوية”، بهدف تعريف الأجيال القادمة بنمط الحياة البدوية وجذب السياح للمنطقة.
5/10/2023