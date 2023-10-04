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صعوبات تواجه التعليم بمخيمات الشمال السوري

يعاني قطاع التعليم في الشمال السوري من صعوبات بعد سنوات الحرب التي عاشتها البلاد. حيث يواجه الطلاب مصاعب كبيرة بسبب اكتظاظ المدارس ونقص الدعم للمعلمين.
4/10/2023