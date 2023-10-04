مدة الفيديو 02 minutes 01 seconds

الهريسة التونسية.. طعم بروح التراث

تعد الهريسة من أشهر الأكلات التي تميز المطبخ التونسي، إذ يقبل التونسيون على شرائها إقبالا لافتا، وانتشرت شهرتها في جميع بلدان العالم.
4/10/2023