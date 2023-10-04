الهريسة التونسية.. طعم بروح التراث

تعد الهريسة من أشهر الأكلات التي تميز المطبخ التونسي، إذ يقبل التونسيون على شرائها إقبالا لافتا، وانتشرت شهرتها في جميع بلدان العالم.