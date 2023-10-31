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واشنطن وعواصم غربية تمنح إسرائيل ضوءا أخضر للقتل في غزة
أعلنت إسرائيل أن هدفها المعلن، في حربها على قطاع غزة، هو القضاء على حماس، ولأن هذه الحركة لا تملك شارة تدل عليها “فغزة كلها حماس، وكلها هدف للقصف والقتل” وسط غطاء غربي لتل أبيب.
أعلنت إسرائيل أن هدفها المعلن، في حربها على قطاع غزة، هو القضاء على حماس، ولأن هذه الحركة لا تملك شارة تدل عليها "فغزة كلها حماس، وكلها هدف للقصف والقتل" وسط غطاء غربي لتل أبيب.
تقرير: فوزي بشرى
31/10/2023-|آخر تحديث: 31/10/202311:03 م (بتوقيت مكة المكرمة)