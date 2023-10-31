شاهد.. طوربيد "العاصف" الذي أدخلته "القسام" للخدمة في "طوفان الأقصى"

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء صور طوربيد “العاصف” الذي قالت إنه دخل الخدمة ضد القوات البحرية الإسرائيلية خلال معركة “طوفان الأقصى”.

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الثلاثاء- صورا لطوربيد "العاصف" الذي قالت إنه دخل الخدمة ضد القوات البحرية الإسرائيلية خلال معركة "طوفان الأقصى".

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم "القسام" قال -في كلمة مصورة- إن سلاح البحرية في "الكتائب" وجه عددا من الهجمات ضد أهداف بحرية إسرائيلية خلال الأيام الماضية على سواحل قطاع غزة، بواسطة طوربيد "العاصف" الموجه عن بعد والذي تم الكشف عنه خلال المعركة الحالية.