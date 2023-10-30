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مدة الفيديو 01 minutes 24 seconds
01:24
شهادات بعض الناجين من القصف الإسرائيلي لحي الشهداء الستة في مخيم جباليا
تحدث ناجون من القصف الإسرائيلي لحي الشهداء الستة في مخيم جباليا عن حجم الدمار الذي لحق ببيوتهم.
30/10/2023