شهادات بعض الناجين من القصف الإسرائيلي لحي الشهداء الستة في مخيم جباليا

تحدث ناجون من القصف الإسرائيلي لحي الشهداء الستة في مخيم جباليا عن حجم الدمار الذي لحق ببيوتهم.