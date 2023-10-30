الناطق باسم حماس: إعلان نتنياهو تحرير مجندة محاولة للتشويش

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إعلان الإفراج عن مجندة كانت أسيرة لدى الحركة هو محاولة فاشلة للتشويش على ما فعلته كتائب القسام.

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