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الناطق باسم حماس: إعلان نتنياهو تحرير مجندة محاولة للتشويش
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إعلان الإفراج عن مجندة كانت أسيرة لدى الحركة هو محاولة فاشلة للتشويش على ما فعلته كتائب القسام.
وجاء إعلان الاحتلال بعد ساعات من نشر كتائب القسام تسجيلا مصورا لـ3 أسيرات هاجمن فيه نتنياهو وحمّلنه مسؤولية ما جرى في عملية "طوفان الأقصى" وطالبنه بتحرير كل الأسرى الإسرائيليين مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين.
30/10/2023