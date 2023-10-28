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كيربي: قلقون من توسع الحرب وأرسلنا رسائل إلى إيران وحزب الله
قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة قلقة من توسع دائرة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 22 يوما.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن بلاده أرسلت قطعا بحرية إضافية للشرق المتوسط وصولا إلى منطقة الخليج، وعززت دفاعاتها الجوية والصاروخية، وأرسلت أسرابا من الطائرات للمنطقة. وقال إن "واشنطن أرسلت أيضا رسائل علنية وغير علنية إلى إيران وإلى جهات "إرهابية" مثل حزب الله مفادها أن أميركا لا تريد أي تصعيد في الصراع وتوسيع نطاقة". وأكد أن واشنطن قلقة بالفعل من توسع نطاق الحرب.
28/10/2023