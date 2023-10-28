كيربي: قلقون من توسع الحرب وأرسلنا رسائل إلى إيران وحزب الله

قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة قلقة من توسع دائرة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 22 يوما.

اقرأ المزيد