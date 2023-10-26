استشهاد عدد من عائلة "الدحدوح" يؤكد أن لا مكان آمن في غزة

اعتبر مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح أن استهداف منزل عائلته كان انتقاما إسرائيليا منه في أولاده، لأنهم كانوا في المنطقة التي طلب جيش الاحتلال من السكان النزوح إليها بوصفها منطقة “آمنة”.

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