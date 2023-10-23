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مشاهد من القصف العنيف الذي استهدف مخيم جباليا

.عرضت قناة الجزيرة مشاهد من القصف العنيف الذي استهدف مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة.
23/10/2023